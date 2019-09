Ironija kot glavna konstanta EU

BuBiSvÍz / Wikimedia Commons

Evropska komisija je novim kandidatom za komisarje razdelila resorje. Sloveniji (Lenarčiču) je dodeljen stranski resor za krizno upravljanje, Madžarski in njenemu spornemu kandidatu pa resor za soseščino in širitev.

László Trócsányi je Orbánova desna roka in kot bivši pravosodni minister glavni protagonist pravnih sporov med Madžarsko in EU. Bil je arhitekt zakonov, ki so omejili moč pravosodja ter nevladnim organizacijam prepovedali pomoč beguncem. Prav tako je tisti, ki je nagnal Srednjeevropsko univerzo iz Budimpešte. Za širitev EU bo torej zadolžen človek, ki ne spoštuje osnovnih vrednot, ne pogodb EU. Madžarska nadaljuje s provokacijami kljub lanskemu disciplinskemu postopku, ko je EU sprožila 7. člen pogodbe o EU ravno zaradi prej omenjenih pravosodnih ukrepov.

Kandidati morajo sicer še prestati zaslišanje, ki je načeloma zgolj formalna potrditev, razen, če si Alenka Bratušek. Tudi, če ne bo potrjen, je že sama nominacija znak, da EU niti ne skriva več cinizma do lastnih vrednot.

