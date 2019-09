Poziv Mercatorju: Igrate se z usodami več tisoč delavcev!

Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je na vodstvo Mercatorja naslovil javni poziv glede nezakonitega poslovnega modela, s katerim resno ogrožajo delovna mesta več tisoč zaposlenih

Sindikalist Goran Lukić iz Delavske svetovalnice je na trgovski koncern Mercator naslovil javni poziv, saj trgovec še vedno sodeluje s podjetjem Staminus, katerega delavci v vaših trgovinah polnijo police oziroma delajo v skladiščih. Lukić opozarja, da je glede na način dela več kot jasno, da je podjetje Staminus neregistrirana agencija za zagotavljanje dela, zato vodstvo Mercatorja opozarja na naslednje določbe Zakona o inšpekciji dela:

• 3. točka 1. odstavka 19. člena Zakona o inšpekciji dela (prepovedna odločba) pravi, da inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki urejajo trg dela,

• 23. člen Zakona o inšpekciji dela v prvem odstavku pravi, da ima inšpektor pravico pri zavezancu, pri katerem je dvakrat v šestih mesecih ali več kot dvakrat v daljšem časovnem obdobju izdal odločbo iz 18. ali 19. člena tega zakona in zavezanec ni odpravil ugotovljenih nepravilnosti, pečatiti sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost.

"Vam je bolj pomemben nezakonit poslovni model sodelovanja s podjetjem Staminus kot pa usode vseh delavcev in delavk, ki bodo morebiti ostali pred vrati zapečatenih prostorov Mercatorja?!"



Goran Lukić, Delavska svetovalnica

"V preteklosti smo vas že pozvali k direktni zaposlitvi delavcev Staminusa. A vi vztrajate na očitno nezakonitem »poslovnem modelu« v spregi s podjetjem Staminus. Zato vas javno sprašujemo kot vodstvo in odgovorne osebe Mercatorja: ali ste se v imenu tega, da nadaljujete z nezakonitim poslovnim modelom sodelovanja s podjetjem Staminus, pripravljeni soočiti z vsemi posledicami – vključno s tem, da vam v primeru morebitnih -večkratnih- prepovednih odločb lahko sledi celo zapečatenje sredstev za delo, delovnih prostorov ali drugih prostorov, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (23. člena ZID)?" v javnem pozivu dodaja Lukić, ki se sprašuje, ali bo Mercator tukaj in zdaj to pripravljen razložit lastnim delavcem. "Vam je bolj pomemben nezakonit poslovni model sodelovanja s podjetjem Staminus kot pa usode vseh delavcev in delavk, ki bodo morebiti ostali pred vrati zapečatenih prostorov Mercatorja?!"

Lukić vodstvu Mercatorja očita, da se pri polni zavesti igra z usodo podjetja, ki ima v Sloveniji zaposlenih skoraj 10 tisoč ljudi: "Dovolj je izogibanja odgovornosti. Uredite nezakonitosti in neposredno zaposlite delavce Staminusa. Nihče si ne želi situacije, ki lahko resno ogrozi delovna mesta več tisoč vaših zaposlenih."