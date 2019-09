Google bo v svojem spletnem iskalniku favoriziral kakovostne medijske vsebine

Spletni velikan je napovedal spremembe algoritmov

Vodstvo Googla je napovedalo spremembe algoritma iskalnika, da bo ta dajal prednost kakovostnim medijskim vsebinam. Družba je namreč že nekaj časa tarča kritik, da ne stori dovolj za ločevanje kakovostnih od ostalih novic, med njimi tudi lažnih. Kot so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP napovedali pri Googlu, bodo vsebine, ki so zahtevale več dela - na primer preiskovalnega novinarstva - in ne le kopiranje, izpostavili pred ostalimi.

"Člankom, ki predstavljajo izvirnost, globino in preiskovalno novinarstvo, bodo recenzenti podelili najvišjo možno oceno," je na blogu zapisal vodja Googlovega oddelka za novice Richard Gingras.

Gre za okoli 10.000 izučenih posameznikov, ki s povratnimi informacijami sooblikujejo "način razmišljanja" Googlovega algoritma. Posebej jim bodo naročili, naj bodo pozorni na vsebine, za katere so avtorji prejeli priznane nagrade.

Richard Gingras, Google

Googlu mnogi očitajo, da njegov iskalnik pod določenimi iskalnimi besedami pogosto prikazuje vsebine tabloidov in drugih portalov vprašljivega slovesa, čeprav so bili na isto temo na spletu objavljeni tudi kakovostni članki.

Novosti na tem področju je konec avgusta napovedal tudi Facebook. Vsebine, ki jih bo prikazovala načrtovana nova ločena Facebookova podstran za medijske vsebine, bodo urejali novinarji. Doslej so o prikazu novic na Facebooku odločali računalniški algoritmi, ki so vsebino prikazovali med drugim na podlagi dejavnosti uporabnikov.

Nova podstran naj bi začela delovati do konca leta, tehnološki velikan pa naj bi medijskim podjetjem na leto plačal do tri milijone dolarjev v zameno za povzetke njihovih vesti, ki bi jih objavljal na njej. Med drugim naj bi Facebook že pristopil do vodstva medijskih hiš Washington Post, Bloomberg in Wall Street Journal.

Tudi veliki mediji so se pred kratkim združili v skupni boj proti lažnim novicam. Britanski BBC je namreč dal pobudo za ukrepanje proti dezinformacijam. Kampanjo in sisteme so med drugim pomagali oblikovati tudi tehnološki giganti, kot so Google, Twitter in Facebook.