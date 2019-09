V New Yorku bosta dovoljena le še dva okusa elektronskih cigaret

Guverner ameriške zvezne države New York je še posebej kritičen do okusov, kot sta sladkorna pena in žvečilni gumi, saj po njegovem učinkovito ciljata na mlade kadilce

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo se je ob vse več poročilih o domnevnih boleznih, povezanih s kajenjem elektronskih cigaret, odločil prepovedati vse okuse teh cigaret razen okusa po nikotinu in mentolu. Prepoved ostalih okusov bi lahko začela veljati že 4. oktobra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Kajenje elektronskih cigaret je nevarno. Pika," je dejal Cuomo in dodal, da zaradi te razvade, znane tudi kot vejpanje, mladi že zelo zgodaj postanejo odvisni od nikotina. Še posebej je bil kritičen do okusov, kot sta sladkorna pena in žvečilni gumi, saj po njegovem učinkovito ciljata na mlade kadilce.

Po besedah posebne svetovalke guvernerja Beth Garvey bi lahko prepoved vseh okusov razen nikotina in mentola začela veljati že 4. oktobra.

Guverner New Yorka se je za prepoved večine okusov elektronskih cigaret odločil potem, ko je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa nedavno napovedala možnost tovrstne prepovedi po vsej ZDA. Cuomo je dejal, da ne bo čakal, da to prepoved sprejme zvezna vlada, ampak bo ta korak že prej naredil sam v svoji zvezni državi.

V ZDA so doslej identificirali šest smrtnih primerov zaradi pljučnih obolenj, ki jih povezujejo z uporabo elektronskih cigaret. Za tovrstnimi obolenji pa naj bi zbolelo približno 450 ljudi v 33 ameriških zveznih državah. Zdravstveni uradniki ob tem opozarjajo, da vzrok bolezni še ni dokončno pojasnjen.

Ni namreč jasno, ali so bolezni povezane s posameznimi napravami za vdihavanje pare ali pa z določenimi kemikalijami, ki se vdihavajo z elektronskimi cigaretami. Jasno je le to, da je v večini primerov smrti in bolezni šlo za mlade in sicer zdrave ljudi, ki so pred hospitalizacijo intenzivno kadili elektronske cigarete.

