S tožbami skušajo od revežev izterjati denar za zdravljenje

Bolnišnice, ki delujejo kot neprofitne organizacije in jim v zameno za družbeno koristno delo ni treba plačevati davkov, tožijo bolnike, ki jim ne morejo plačati računov

Več neprofitnih bolnišnic v ZDA je v zadnjih mesecih vložilo tožbe proti revnim bolnikom, ker jim ne morejo plačati računov za zdravljenje. Seema Verma iz zvezne agencije Centers for Medicare and Medicaid Services je po poročanju portala Propublica opozorila, da določene neprofitne bolnišnice nezavarovanim bolnikom zaračunavajo polno ceno, kar je nesprejemljivo.

Novinarji Propublice so junija objavili članek, da je bolnišnica Methodist Le Bonheur Healthcare v Memphisu zaradi neplačanih računov za zdravljenje v zadnjih petih letih proti bolnikom vložila več kot 8300 tožb, med katerimi so tudi njeni zaposleni. V več tisoč primerih je na podlagi sodne odločbe dolžnikom skušala zarubiti plačo in tako izterjati dolg. Po objavi članka je vodstvo bolnišnice začasno ustavilo sodne postopke in napovedalo pregled. Na tej podlagi so povečali plače zaposlenih, razširili finančno pokritje in obljubili, da bolnikov z najnižjimi plačami ne bodo tožili.

Na spletni strani NPR so prav tako junija objavili članek, da je neprofitna bolnišnica Mary Washington Hospital v zvezni državi Virginija vložila več tožb proti bolnikom kot katera koli bolnišnica. Kirurg na univerzi Johns Hopkins dr. Marty Makary je skupaj s skupino raziskovalcev samo za leto 2017 dokumentiral več kot 20 tisoč tožb, ki so jih vložile bolnišnice v Virginiji. Raziskovalci so tudi ugotovili, da neprofitne bolnišnice pogosteje zarubijo plače bolnikov in tako skušajo izterjati dolg kot javne in profitne bolnišnice.

Sredi avgusta je Oklahoman objavil, da je več bolnišnic v zvezni državi Oklahoma od leta 2016 vložilo več kot 22.250 tožb proti bolnikom. New York Times je v prvem tednu septembra poročal, da je od leta 2015 Carlsbad Medical Center v Novi Mehiki vložil tožbe proti več kot 3000 bolnikom. Eden od virov za to poročilo je bila raziskava raziskovalcev pod vodstvom dr. Martya Makarya, ki je pravkar objavil knjigo The Price We Pay: What Broke American Health Care — and How to Fix It.

Novinarki Propublice Maya Miller in Beena Raghavendran navajata, da nobeden zvezni zakon ne predpisuje, koliko denarja morajo neprofitne bolnišnice nameniti za dobrodelne namene, prav tako ni zbranih podatkov o tožbah teh bolnišnic proti bolnikom. Od 6210 bolnišnic v ZDA jih je 2968 neprofitnih, kar pomeni, da so oproščene plačevanja davkov, ker opravljajo za skupnost koristno delo.

Bolnišnice skušajo na zelo agresiven način izterjati denar, pri tem pa jih ne zanima, kako to vpliva na ljudi.

Agresivna izterjava dolgov od bolnikov v ZDA sicer ni novost. Leta 2014 so na portalu Propublica objavili članek, da je majhna bolnišnica v Missouriju v petih letih vložila več kot 11 tisoč tožb. Potem ko je senator Charles E. Grassley odprl preiskavo, je dolgove odpisala. Leta 2003 je The Wall Street Journal objavil članek, da je bolnišnica Yale-New Haven Hospital od vdovca zahtevala poplačilo za zdravstvene storitve za njegovo pokojno ženo za 20 let. Po objavi članka je dolg odpisala.

»Nekateri primeri so res sramotni,« pravi Jessica Curtis, izvedenka organizacije Community Catalys, ki pomaga toženim bočnikom. Bolnišnice po njenih besedah skušajo na zelo agresiven način izterjati denar, pri tem pa jih ne zanima, kako to vpliva na ljudi.