Gremo na sprehod!

Danes je nov dan

Začenja se Evropski teden mobilnosti. Ljubljana naj bi bila vsako leto bolj prijazna pešcem in kolesarjem, a se je ob nedavnih prenovah vredno ponovno vprašati o smiselnosti nekaterih ureditev peš con in kolesarskih poti. Če za primer vzamemo samo Slovensko cesto, kjer naj bi šlo v večjem delu za “sobivanje kolesarjev in pešcev”, vsak z izkušnjami iz prakse ve, da gre pogosto za območje, ki ni varno ne za ene, niti za druge.

Letošnji Evropski teden mobilnosti se osredotoča na hojo. Prednosti hoje je veliko, vendar tudi za uspešno pešačenje po mestu potrebujemo ustrezno infrastrukturo. Pešcem prijaznega mesta tako ne delajo samo pločniki, temveč tudi pravilne in jasne označbe, ustrezno razdeljen promet ter določena pravila sobivanja.

Ne glede na pogosto nepraktičnost je nesreč, v katerih bi se srečala pešec in kolesar v primerjavi z avtomobilskimi nesrečami, še vedno malo. Izkoristite še zadnje tople dni in, če le lahko, se v službo namesto z avtom odpravite s kolesom ali pa kar – peš!

