Slovenija kot multikulturna družba

Ob jubileju edine TV oddaje za skupnosti nekdanje Jugoslavije v Sloveniji

Voditeljica oddaje NasGlas! Saša Banjanac Lubej v pogovoru s Sašo Dončićem

© RTVSLO

Televizijska oddaja NaGlas!, ki je bila prvič na sporedu 13. januarja leta 2015, je v teh dneh dočakala 100. epizodo. Gre za edino oddajo na nacionalni TV Slovenija, ki je namenjena narodnim skupnostim nekdanje Jugoslavije. V tem času se je zvrstilo tudi prav tolikšno število gostov, od športnikov in umetnikov do znanstvenikov in gospodarstvenikov, ki so priseljenci ali pa so to njihovi starši oziroma stari starši. Svoje zgodbe so z gledalkami in gledalci tako že delile tudi številne znane osebnosti, denimo košarkar Sani Bečirović, košarkarski trener Saša Dončić, režiserka Ivana Djilas, glasbenik Tomislav Jovanović - Tokac in intelektualka Svetlana Slapšak.

Oddaja se sicer v gledanosti ne more primerjati z najbolj gledanimi, vseeno pa manjšinskim temam navkljub dosega zavidljivo gledanost, saj je v svojem časovnem pasu najbolj gledana, kar pomeni, da je tudi pred vso komercialno konkurenco. To kaže, da tovrstne vsebine zanimajo širši krog gledalcev, meni voditeljica in urednica oddaje Saša Banjanac Lubej. "Oddaja NaGlas! kaže podobo Slovenije kot večetnične in multikulturne družbe, v kateri so dom našli številni ljudje z območja nekdanje Jugoslavije, saj je več kot 70 let življenja v isti državi pustilo številne družinske, prijateljske in poslovne vezi. Poročamo tudi o izzivih vključevanja novih priseljencev v slovensko družbo, številne zgodbe, ki smo jih objavili, kažejo na to, da sistem omogoča razvoj potencialov priseljencev, da pa integracija še vedno nima zadostne oziroma ustrezne sistemske podpore. Prizadevamo si, da bi s poročanjem o tej tematiki slovenski javnosti in odločevalcem to približali ter dvignili raven strpnosti. Upam, da nam uspeva," dodaja izkušena novinarka Saša Banjanac Lubej.

"Oddaja NaGlas! kaže podobo Slovenije kot večetnične in multikulturne družbe, v kateri so dom našli številni ljudje z območja nekdanje Jugoslavije, saj je več kot 70 let življenja v isti državi pustilo številne družinske, prijateljske in poslovne vezi."



Saša Banjanac Lubej, urednica oddaje NaGlas!

V oddaji NaGlas! smo lahko denimo izvedeli, da je Prešernov nagrajenec, pesnik, pisatelj Boris A. Novak najprej začel pisati v srbščini, v slovenščini pa je začel pisati pesmi kot najstnik, ko se je njegova družina iz Beograda preselila v Ljubljano. To njihovo najbolj gledano oddajo je videlo 3,1 odstotka oziroma 58.600 ljudi, delež gledanosti pa je znašal 15 odstotkov. Podatki AGB Nielsen kažejo, da oddajo sicer v povprečju gleda 1,6 odstotka oziroma 30.000 rednih gledalcev, delež gledanosti je v povprečju 10-odstoten.

Eden od ciljev oddaje je negovanje jezikov in kulturnega izročila narodnih skupnosti Albancev, Bošnjakov, Črnogorcev, Hrvatov, Makedoncev in Srbov v Sloveniji, zato v oddaji poleg slovenskega slišimo tudi jezike skupnosti.

Zanimiv je morda tudi podatek, da oddajo NaGlas! soustvarjajo same ženske, to so Barbara Koselj, Nataša Žunić, Ivana Stipić Lah, Vesna Hrdlička Bergelj, Sanja Prelević, Maida Džinić Poljak, Tjaša Stanić Gjorgjievska in Alma Bejtullahu. Slednja se sicer po skoraj petih letih sodelovanja od oddaje poslavlja.