Na podnebni štrajk vabljeni vsi, tudi otroci in upokojenci

180 organizacij in 8.000 posameznikov v petek, 27. septembra ob 11.55 vabi na do zdaj največji podnebni protest

Podnebni protest na Kongresnem trgu v Ljubljani marca letos

© Borut Krajnc

Predstavniki Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, Zveze društev upokojencev Slovenije, Zveze prijateljev mladine Slovenije, Mladih za podnebno pravičnost ter okoljskih nevladnih organizacij Focus, društvo za sonaraven razvoj, Greenpeace Slovenije, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Umanotera so vlado Marjana Šarca opozorili na njeno dolžnost, naj izpolnjuje ustavno pravico državljank in državljanov do zdravega življenjskega okolja in jo zato pozvali, da mora nemudoma začeti z razogljičenjem vseh sektorjev. Da večina pričakuje ukrepe, izkazuje nedavni poziv vladi v času podnebne krize, za katerim stoji že skoraj 180 organizacij in več kot 8000 posameznikov. Organizacije so prebivalke in prebivalce Slovenije spodbudile, naj se udeležijo podnebnega štrajka, ki bo potekal v petek, 27. septembra ob 11.55, v več mestih po Sloveniji.

»Z industrijsko preobrazbo in nespoštovanjem okolja smo zašli v slepo ulico, iz katere je treba na vsak način najti pot. Upamo, da se v vladnih vrstah in med poslanci zbistrijo misli, da je nekaj treba spremeniti,« je dejal Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije. Generalni sekretar delavcev v zdravstveni negi Slovenije Marjan Meglič pa je izpostavil, da se v zdravstvenem sistemu zavedajo povezave med podnebnimi spremembami in zdravjem. Dodal je, da v času vročinskih valov, ki ogrožajo predvsem starejše, otroke in kronične bolnike, zaznavajo večji obisk pacientov: »Podpiramo podnebni štrajk in podpiramo vsa prizadevanja civilne družbe, ki bodo pripeljala do uresničitve ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.«

»Podnebne spremembe so dejstvo, čebele to prve občutijo. Veliko je besed in medenih obljub politike, čas je za konkretna dejanja zdaj in takoj. Ne dopustimo propada čebel, saj takoj za njimi propade človeštvo.«



Boštjan Noč, predsednik Čebelarske Zveze Slovenije

Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, je pojasnila, da otroci poleti niso razmišljali o šoli, ampak o svoji bodočnosti. "Ugotavljali so, da je prevroče, da je morje onesnaženo, da ne vidijo zvezd. Pravica otrok ni samo, da hodijo v šolo, ampak da lahko živijo v zdravem okolju in da soodločajo o svoji bodočnosti. Otroci o problemih, s katerimi se soočamo danes, tudi razmišljajo in o njih govorijo. Pravico imajo biti slišani," je poudarila.

Dora Smole, predstavnica gibanja Mladi za podnebno pravičnost na podnebni štrajk poziva vse: »Marca nas je več kot dvanajst tisoč zasedlo ulice in trge desetih slovenskih mest. Zahtevali smo odločno ukrepanje proti podnebni krizi in dostojno življenje na ohranjenem planetu za vse. Na vlado smo naslovili več konkretnih in izvedljivih ukrepov, a primernega odziva nismo prejeli. Zato se bomo združeni 27. septembra ob 11:55 protestno zbrali na Trgu republike v Ljubljani ali v enem izmed drugih krajev po Sloveniji! Podnebni štrajki so zajeli svet na pobudo mladih. Nadaljevati pa jih moramo skupaj. Zato na štrajk pozivamo prav vse – od kuharjev in programerk do delavcev v industriji in upokojenk!«

»Strehe stavb v lasti občin, pa tudi občanov, je treba preobleči v zelena ogrinjala, ki bodo blažila vročinske kotle v središčih naselij ali pa v sončne elektrarne. Brez podpore države bo ostal neizkoriščen potencial občin pri blaženju podnebnih sprememb: izboljšani javni prevozi, odpiranje prostora pešcem in kolesarjem.«



Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije

Vlada RS pravkar pripravlja ključne odločitve, ki bodo definirale ukrepe naše države v naslednjih 10 letih (objavljen je drugi osnutek Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, izvaja se postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, v javni razpravi je osnutek Zakona o podnebni politiki Slovenije). Skupno izjavo so pripravile tudi organizacije Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Umanotera, Focus, društvo za sonaraven razvoj, in Greenpeace Slovenija. »Osnutki pomembnih strateških dokumentov, ki so trenutno na mizi, kažejo, da vlada ne sledi opozorilom znanosti in pričakovanjem ljudi. Pričakujemo in zahtevamo več. Sprejeti moramo pogumne odločitve, ki bodo predstavljale načrt za hiter in pravičen prehod stran od fosilnih goriv. Z letom 2030 moramo končati s kurjenjem premoga. Nezadosten odziv odločevalcev bo spodbudil le nove proteste,« so zapisali.

Na plečih mladih aktivistov se bodo v tednu med 20. in 27. septembrom v 150 državah zvrstili podnebni protesti, ulice naj bi preplavilo več milijonov ljudi. Po marcu, ko je na slovenske ulice stopilo več kot 12.000 mladih, bo vseslovenski podnebni štrajk potekal v petek, 27.9., ob 11:55, zaenkrat v Ljubljani, Mariboru, Novem Mestu, Novi Gorici, Brežicah in Velenju.

hD9LnU-mYFg

MPuwpWdrHdY