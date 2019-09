Človeška cena Facebooka

Če je verjeti psihologom in njihovim študijam, boste praktično takoj po tem, ko nehate uporabljati Facebook, bolj srečni. Poleg tega pa, za razliko od kajenja, Facebook ne škodi samo njegovim uporabnikom.

Facebookov imperij se zanaša na vojsko moderatork in moderatorjev, ki dneve preživljajo ob bolj groznih vsebinah, kot smo si pripravljeni predstavljati. Februarja letos je o težaškem delu ameriških moderatorjev pisal The Verge, zdaj pa tudi Guardian poroča o podobni situaciji v Berlinu. Moderatorke in moderatorji na delu berejo pogovore otroških pornografov z najstniki, gledajo video posnetke čisto pravih umorov, posilstev ter skrolajo čez množico tako ali drugače sovražnih vsebin. Vse to samo zato, da jih ne rabimo gledati mi.

Ni jim fino: ogromno jih posega po drogah, drugi spijo s pištolo pod vzglavnikom, spet tretji verjamejo, da je zemlja ploščata in da holokavsta ni bilo, medtem ko so za svoje delo plačani osemkrat manj kot povprečen Facebookov zaposleni.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.