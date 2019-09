Po moškem kroju

V izolski bolnišnici se zaključuje bed rest študija o vplivu bivanja v vesolju na človeka. V projektu so prostovoljci 10 dni preležali v postelji. Vsi sodelujoči so bili moški.

Vesoljska industrija historično ni naklonjena vključevanju žensk. Doprinos žensk k vesoljskim programom je velik, a zgodovina jih večkrat izbriše – ali onemogoči. Ne le, da se žensk ne povabi k raziskavi o človeškem telesu v vesolju, zanemarja se jih celo pri raziskavah o obnašanju telesa v vsakodnevnih situacijah. Oprema pri delu, avto, temperatura v pisarni, velikost iPhona. Posledice za ženske v svetu, zgrajenem na moških podatkih, so lahko tudi smrtonosne.

"Referenčni človek", ki naj bi predstavljal celotno človeštvo, je kavkaški moški med 25. in 30. letom, ki tehta 70 kg. Če so ženske odsotne že v študijah, so zaradi popačenih normativnih standardov lažje izključene tudi v sami situaciji. Dokler se jih v testiranjih ne bo upoštevalo, bo svet – pa tudi vesolje – ostal rezerviran za (bele) moške.

