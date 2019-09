Prijatelj bogatih

Še eno uspešno in zmagovito leto za najbogatejše

Za ljudi malo, za elito pa veliko: vlada je sredi leta kupila štiri oklepna vozila, med njimi izstopata dva mercedesa S600 z visoko stopnjo zaščite. Po ocenah naj bi vsak izmed njih stal med 700.000 in 800.000 evri. Prestižna vozila naj bi bila namenjena predvsem tujim delegacijam.

© Borut Krajnc

Minuli teden se je v središču Berlina zgodila huda prometna nesreča. Objestni voznik je divjal po ulicah mesta, izgubil nadzor nad vozilom, podrl drog javne razsvetljave in ubil štiri pešce. Avto, s katerim je voznik po mestu izživljal svoje strasti, je bil prav posebne vrste. To je bil porsche macan, skoraj dvotonski prestižni športni terenec, SUV – sports utility vehicle, z 252 konjskimi močmi, katerega cena se začne pri 50 tisoč evrih. Poleg tega da je bila javnost v Nemčiji ogorčena nad tragedijo, je ta sprožila tudi javno debato o nemški dvojni morali. Ekološka ozaveščenost je v Nemčiji tradicionalno visoka, njihove zelene stranke doživljajo preporod. Čeprav je uporaba koles v vzponu, tako tudi javnega prevoza in uporaba električnih avtomobilov, ki postajajo vse bolj ekološko učinkoviti, pa so avtomobili v zadnjih letih v povprečju postali vse večji in močnejši. Povprečni izpusti CO2 v prometu tako kljub vsemu trudu ostajajo praktično nespremenjeni.