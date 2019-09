Analogna veganska prihodnost?

Helena Lopes / Pexels

Boj za okolje, najsi ga razumemo kot nek meta-boj za odpravo vsakovrstnih neenakosti ali pa zgolj kot pragmatično zagotavljanje osnovnih pogojev preživetja človeške vrste, od nas terja "žrtve", o katerih marsikdaj nismo pripravljeni niti razmišljati, kaj šele govoriti.

Medtem ko množično prehajamo na življenje z manj embalaže, pridno sortiramo smeti in kolesarimo v službo, hkrati tudi tiščimo glavo v pesek vsaj kar se tiče dveh pomebnih vidikov vsakdanjega življenja: prehrane in digitalnih tehnologij.

Zmanjševanje emisij z ogibanjem mesa in mlečnih izdelkov je še posebej smiselno za "zahodne" države, medtem ko so lahko tovrstne etične zahteve dvorezen meč na deprivilegiranih koncih sveta. A s pogovorom o veganstvu že pri nas ne pridemo prav daleč: ljudje imajo radi meso in vsi se neradi odrekamo užitkom.

Ne glede na to, ali se na našem Instagramu bohoti mesni ali veganski burger, pa okolje trpi. Bržkone smo glede rabe tehnologij še manj pripravljeni na iskren pogovor o detoxu.

