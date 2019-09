Vrstijo se zamude in odpovedi letov Adrie Airways

Bitka s časom nekdanje državne letalske družbe

Usoda Adrie Airways je vse bolj negotova. Potem ko je agencija za civilno letalstvo podjetju prepovedala letenje z dvema letaloma, se vrstijo zamude in odpovedi letov. Vodstvo sicer poudarja, da intenzivno išče rešitve, v tem tednu pa bodo najnovejše stanje pojasnili tudi agenciji, ki bo prevozniku dala določene zahteve za ohranitev licence.

Adria Airways je prejšnji teden ostala brez dela flote, saj ji je Trident Aviation Leasing Service odpovedal najem dveh letal Bombardier CRJ900, agencija za civilno letalstvo, ki sicer vodi postopek za ohranitev operativne licence Adrie Airways, pa je prepovedala letenje s tema letaloma. Zvrstile so še zamude in odpovedi letov Adrie Airways, ki jih je pričakovati tudi v prihodnjih dneh.

Na ministrstvu za infrastrukturo so pojasnili, da vzvodov za pomoč Adrii nimajo, so pa odgovorni, da zagotovijo povezljivost Slovenije z zunanjim svetom tudi prek letalskih povezav.

Agencija za civilno letalstvo po besedah njenega direktorja Roka Marolta pozorno spremlja razmere v letalskem prevozniku, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada K4 Invest. V tem času se je srečeval s poslovnimi težavami in grožnjo insolventnosti, zaradi česar so ga konec leta 2017 lastniki že dokapitalizirali. Če bi Adria Airways pristala v stečaju, bi agencija preklicala operativno licenco, sicer pa delovanje prevoznika lahko ustavijo tudi upniki in dobavitelji ali lastniki letal.

Na ministrstvu za infrastrukturo so konec tedna pojasnili, da vzvodov za pomoč Adrii nimajo, so pa odgovorni, da zagotovijo povezljivost Slovenije z zunanjim svetom tudi prek letalskih povezav. Kot so navedli, so pripravili zakonski predlog, s katerim bi po potrebi omogočili subvencioniranje nekaterih letalskih linij.

