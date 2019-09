Dragi novinarji, nehajte govoriti o posilstvu kot o “spolnem odnosu”!

Danes je nov dan

Epstein ni imel “rednih spolnih odnosov” s svojimi žrtvami, temveč je spolno zlorabljal mladoletna dekleta. Termin spolni odnos ali seks namiguje na prijetno izkušnjo, v katero so vključene osebe privolile. Prav tako so nepotrebne vse ostale besede, ki bralcu nakazujejo, da je šlo morebiti za nežen in romantičen dogodek - “jo je božal”, “se je vanjo zaljubil”, in tako dalje. Žrtve niso “naivne” in bralke ne potrebujejo navodil, kako “sprostiti” svojega napadalca. Prav tako spolni napad 54-letnika na 14-letnico ni "afera"!

Pohvalno, da kdaj napišete tudi članek o spolnem nasilju nad moškimi. Vendar predlagamo, da se v takšnih primerih ne trudite biti zabavni z naslovi kot je na primer “namesto petja učila spolno vzgojo” – dovolj neokusnega humorja je že v komentarjih pod vašimi članki. Nasploh je črpanje iz zakladnice starih dobrih seksističnih fraz (a la "Kaj pa tebi tvoja reče, ko ti ne da?") žalostno in neodgovorno.

Dragi novinarji in uredniki, delajte boljše!

