Zakaj je Greta Thunberg dobra

Je netipična vodja svetovnega gibanja, to je res. A obenem je prava oseba za to vlogo.

Aktivistka Greta Thunberg, trn v peti marsikomu

© YouTube / PBS

Gibanja so kolektivna, a nekateri ljudje so prave osebnosti, da jih ob pravem času lahko vodijo. Ko so zgodovinske okoliščine prave, ljudje potrebujejo vodje. Mlada Švedinja Greta Thunberg je takšna oseba, na portalu Jacobin piše Liza Featherstone. Ni dvoma, da številni ljudje gredo zaradi nje na ulice, pa tudi, da so zaradi nje začeli politiki in mediji podnebne spremembe obravnavati resno.

Greta Thunberg je avtistka. Filozof Slavoj Žižek pravi, da je to najbrž eden od razlogov za njeno privlačnost. Sama svoj avtizem označuje kot »supersilo«, kar najbrž je. Avtisti imajo pogosto težave prepoznati družbene namige. Tega ne gre idealizirati, saj jim otežuje življenje, saj naša družba ni vedno strpna do takšnih razlik. Za Greto Tunberg ni težko ugotoviti, kako ji je avtizem lahko pomaga.

Večina ljudi, zlasti pa deklet, je vzgojenih, da je njihova naloga poskrbeti, da se bodo ljudje dobro počutili, da je treba biti prijazen, ne neprijeten. V takšnih družbenih pogojih je nemogoče opozarjati na grožnje človeštvu. Grožnja, da človeštvu grozi izumrtje, za nikogar ni prijetna. Večina nas je vzgojenih tako, da drugim govorimo, da opravljajo veliko delo ali vsaj poudarjamo pozitivne stvari. Na tak način resnice o podnebnih spremembah ni mogoče povedati.

Greta Thunberg pa je članom ameriškega kongresa v obraz povedala, naj se ji nehajo prilizovati. »Prosim prenehajte s hvalami,« jim je dejala. »Nočemo jih. Ne vabite nas sem zgolj zato, da bi nam povedali, kakšna spodbuda smo, ker to ne vodi nikamor. Vem, da se trudite, a ne dovolj. Žal,« je povedala.

Avtisti se včasih lahko zelo osredotočijo na eno stvar. Greta Thunberg ni tipična sodobna aktivistka, saj redko omeni kakšno drugo stvar. Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (sindrom ADHD) je nevrološka metafora današnje internetne dobe. Morda je določena doza avtizma pravo zdravilo za naš kolektivni ADHD.

Tako kot vsakdo, ki ima velik vpliv na ljudi, ima Greta Thunberg tudi sovražnike. Liza Featherstone ni presenečena, da jih večina prihaja z desnice, kjer lahko najdemo tudi tiste, ki podnebnih sprememb ne priznavajo in sovražijo invalidne otroke. Kot načelna aktivistka za zaščito podnebja mlada Švedinja ne uporablja letal, ker med vsemi prevoznimi sredstvi najbolj škodujejo podnebju, zato je na vrh o trajnostnem razvoju ZN pripotovala z jadrnico. Nekateri njeni najbolj asketski kritiki se jezijo, ker nameravajo nekateri kapitani jadrnice potovati nazaj v Evropo z letali. Druge so razjezile fotografije plastike za enkratno uporabo na krovu jadrnice. To je bolj okoljevarstvo uničevalne obsedenosti kot politika.

Nekaj sovražnikov ima Greta Thunberg tudi na levici, ki prav tako nimajo prav. Jezijo se, da je brezogljična jadrnica draga in tako sprejemajo populistično razlago, da gre za »jahto«. Za te levičarske kritike je Greta Thunberg predstavnica »elitističnega« okoljskega gibanja. Po njihovem prepričanju je preveč prijazna do fundacij in preveč priljubljena pri medijih, da bi lahko naredila kaj dobrega. Prepričani so, da ni realna, ampak umetno ustvarjen fenomen. Ti kritiki so po besedah Lize Featherstone enako zgrešili bistvo kot kritiki, ki jih je zmotila plastika na krovu jadrnice.

»Ne dvomim, da je brezogljična jadrnica draga. V resnici upam, da je. Kateri starši bi svojemu otroku dovolili prečkati Atlantik v cenenem čolnu? Ob tem ni bilo videti, da gre za luksuzno potovanje,« piše Liza Featherstone. Kritike, ki trdijo, da je mlada aktivistka ljubljenka elit in medijev, sprašuje, ali hočejo s tem povedati, da nas skuša odvreči od bolj radikalnih okoljskih gibanj, katerih aktivisti bi sicer bombardirali sedež energetske družbe ExxonMobil ali ugrabili katerega od energetskih magnatov.

Greta Thunberg vztrajno razlaga odraslim, da nas ona ne more rešiti. Prav ima, ker moramo spremeniti celotno družbo. Je pa s svojimi dejanji privabila našo pozornost in nam dala zgled. To smo potrebovali.

