Okoljska kriza je razredni boj!

Mladi za podnebno pravičnost

Prejšnji petek se je pričel podnebni teden, po nekaterih državah pa so se že odvili podnebni protesti. Najbolj je odmeval tisti v Avstraliji, kjer so se šolarjem v velikem številu pridružili tudi delavci in delavke.

Pred dnevi smo lahko prebrali, da so bile ocene glede segrevanja ozračja, sprejete v Pariškem podnebnem sporazumu (ki mu Bela hiša še vedno nasprotuje), očitno preveč optimistične. Ozračje se segreva hitreje kot predvideno, ukrepanje svetovnih politik pa tega ne dohaja.

Glavni onesnaževalci niso gospodinjstva ali posamezniki, temveč korporacije in industrije, njihovo ravnanje pa najbolj prizadane najranljivejše iz najrevnejših držav. Na Podnebnem štrajku, ki bo ta petek pet pred dvanajsto v več mestih po Sloveniji, jasno in glasno povejmo, da za zaustavitev okoljske krize papirnate vrečke in kovinske slamice ne bodo dovolj! Kar zares potrebujemo, so konkretne spremembe ekonomskih politik, ki v središče ne bodo postavljale brezglave rasti korporacij in nenehne potrošnje.

