Ride and/or die

Andreas Kambanis / flickr

26. septembra smo obeležili Evropski dan brez smrti na cesti. Ta še posebej odmeva v kontekstu neprimerne nove prometne ureditve z dvema prometnima mimobežnima pasovoma za motorna vozila z Dunajske na Tivolsko cesto v Ljubljani, ki ogroža kolesarje in pešce.

Po Copenhagenize indexu je Ljubljana sicer uvrščena med top 20 mest prijaznih kolesom, na žalost pa je v primerjavi z letom 2017 padla za kar 6 (!) mest.

Mesto, ki se s ponosom predstavlja za zeleno prestolnico, rešitev ne bi smelo iskati v dvojnih bypassih in quick fixih, ki ustrezajo izključno avtomobilom – od mikroklimatskih smernic do edinstvenih nekomercialnih kolesarskih storitev, rešitev za dvig kolesarske kulture in izboljšanje kolesarske infrastrukture je veliko. Če bi le mestna občina bolj pogosto upoštevala predloge in ukrepe s strani pobud, kot sta Ljubljanska kolesarska mreža in ZaMestoPoDveh, ne pa da v mesto vpeljuje koncepte, ki so pripeljani direktno – z avtoceste.

