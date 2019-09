Razrešitev predsednika ni rešitev

Trump uteleša hrepenenje milijonov Američanov, zlasti na krščanski desnici, po kultnem vodji. Demagoga, kot je on, je ustvarila družbena, kulturna, ekonomska in politična kriza. Če bo Trump razrešen, se bodo te sile še okrepile.

Razrešitev predsednika ZDA Donalda Trumpa ne bi ustavila propadanja ameriške republike. Ne bi čarobno vzpostavila nazaj demokratičnih institucij, vladavine prava. Ne bi zajezila plenilskih apetitov velikih bank, vojaške industrije in koncernov. Ne bi umaknila denarja koncernov iz politike ali ukinila sistema legaliziranega podkupovanja. Prav tako ne bi odpravila splošnega nadzora tajnih služb nad državljani, vladavine terorja paravojaške policije v revnih mestnih predelih ali množičnega zaprtja 2,3 milijona državljanov v zapore. Trumpova razrešitev Migracijski in carinski policiji (ICE) ne bi onemogočila lova na priseljence brez dokumentov za bivanje in delo, pa jemanja otrok iz njihovih rok in tlačenje v kletke. Ne bi ustavila črpanja fosilnih goriv in grozečega ekocida. Ne bi dala medijev brez zasebnih lastnikov, ki so novice spremenili v burlesko za ustvarjanje dobička. Ne bi končala neskončnih in brezplodnih vojn. Ne bi omilila sovraštva med skupinami državljanov, to sovraštvo bi še zaostrila. Razrešitev je kozmetika, na portalu Truthdig piše Pulitzerjev nagrajenec Chris Hedges.

Razrešitev Trumpa bi bila zgolj zamenjava predstavnika imperija s političnim birokratom, kot je predsedniški kandidat demokratske stranke Joe Biden, ki je globoko vpleten v korupcijo in hlapčevsko služi bogatim in koncernom, zato bi nadaljeval sedanjo politiko. Vladajoča elita ima dovolj Trumpove vulgarnosti, neumnosti in nesposobnosti. Nanj se ni spravila zaradi številnih dejanj, zaradi katerih bi ga bilo treba razrešiti, ampak zato, ker je z namero, da odslovi enega od članov vladajoče elite naredil veliko napako.

Trumpova velika napaka je bila, da je ukrajinskega predsednika poklical sam. Za izvedbo pritiskov z namenom škodovati političnim nasprotnikom so potrebni spretni namigi, tajna srečanja, skrbno izvedeni pritiski in popolno zanikanje. Trump tega ne zna izvesti. Zato se bo najbrž pridružil predhodnikoma Andrewu Johnsonu in Billu Clintonu, ki so ju poskušali razrešiti.

Res je, da je ukrajinskega predsednika prosil za uslugo glede preiskave Bidnovega sina, da je zadržal 400 milijonov dolarjev vojaške pomoči Ukrajini, da bi tamkajšnji vladi pokazal mišice. Res je, da je poskušal preprečiti objaviti poročila žvižgača, ki je razkril njegove pritiske. To je res kršitev zakona, za katero številni demokrati v kongresu menijo, da bi ga bilo treba razrešiti.

Toda takšne umazane protiusluge so po besedah Chrisa Hedgesa glavna sestavina politike in mednarodnih odnosov. Raziskovalna in varnostna služba Fusion GPS je na podlagi pogodbe z odvetniško družbo Perkins Coie, ki je v času kampanje za predsedniške volitve 2016 delala za demokratko Hillary Clinton, najela nekdanjega britanskega vohuna Christopherja Steeleja za iskanje obremenilnih dokazov o Trumpu in Rusiji. William Casey, vodja kampanje republikanca Ronalda Reagana za predsednika ZDA, je pred štiridesetimi leti prosil Iran, naj pred novembrskimi volitvami ne izpusti ameriških talcev, ki jih zadržuje v Teheranu, da bi tako škodoval takratnemu predsedniku demokratu Jimmyju Carterju. To je razkril Carterjev glavni svetovalec za Iran Gary Sick. Iran je talce izpustil januarja 1981, na dan, ko je Reagan prisegel kot predsednik ZDA.

Tega ne bo gledal tiho. Poskušal bo podreti celotno gnilo strukturo in lahko mu uspe. Ena od organizacij, ki zbira denar za Trumpovo kampanjo za predsedniške volitve 2020, je takoj po objavi novice o začetku uradne preiskave v postopku za odstavitev, objavila sporočilo, da se z utišanjem in ustrahovanjem Trumpovih podpornikov, »KOT SI TI PRIJATELJ« krepijo demokrati. »Vzeti hočejo TVOJ GLAS. Predsednik Trump hoče vedeti, kdo ga je podpiral, ko je bilo to najbolj potrebno«.

Razrešitev Trumpa bi njegovi podporniki razumeli kot poskus odvzema te oblike kljubovanja. To je novo sporočilo za tiste, ki jim je bila odvzeta volilna pravica, ki ugotavljajo, da njihova življenja, skrbi, upanja in glas niso pomembni. To veliko število državljanov je močno oboroženo in Trump to ve.

Še hujši problem bo zaostritev Trumpove retorike. Kot v preteklosti bo javno izražal sovraštvo do vodstva demokratske stranke in medijev, ki jih imenuje »sovražniki ljudstva«. Ni malo Američanov iz delavskih vrst, ki upravičeno ugotavljajo, da so jih vladajoče elite prevarale in manipulirajo z njimi. Ne morejo si več zagotoviti zanesljivega prihodka, porinjeni so v propadajoče skupnosti. Zase in za svoje otroke ne vidijo prihodnosti. Sovražno so nastrojeni do vladajočih elit, ki so jih prevarale.

Čeprav je nesposoben, Trump izraža to jezo. To počne vulgarno, kar je njegovim podpornikom všeč. Chris Hedges je prepričan, da vidijo, da je narcis, skorumpiran in nesposoben. Je pa tudi sredinec, ki ga kažejo vsem politikom, ki so jim lagali na še bolj škodljiv način, kot recimo Bill in Hillary Clinton. Novinar Matt Taibbi v svoji knjigi Insane Clown President: Dispatches From the 2016 Circus piše, da leta 2016 ljudje niso več volili za kandidate, ki so jih imeli radi ali so bili navdušeni nad njimi. Glasovali so proti kandidatom, ki so jih sovražili.

Ekonomska, družbena in politična stagnacija ob vedenju, da ni prihodnosti, rodi nasilje. Trump bo v boju za politično preživetje na ta ogenj dolil bencin. Svoje nasprotnike bo zmerjal z utelešenjem zla. Spodbujal bo še večjo rasno nestrpnost, zahteval bo moč diktatorja. Mnogi, ki ga vidijo kot kultnega vodjo, mu bodo to dali. Ko bo napadena Trumpova čarobna aura, se bodo kot člani njegovega kulta počutili napadeni tudi njegovi podporniki, ker je njihov podaljšek. Trump uteleša hrepenenje milijonov Američanov, zlasti na krščanski desnici, po kultnem vodji.

Poskus odstavitve Trumpa se bo izjalovil. Demagoga, kot je on, je ustvarila družbena, kulturna, ekonomska in politična kriza. Če bo Trump razrešen, se bodo te sile še okrepile. Dalj časa kot se bodo Američani izogibali temu, da bi imenovali koncerne, ki so spravili več kot polovico prebivalstva v revščino in so zlomili demokracijo, bolj se bo krepila bolezen po imenu kultizem. Koncerni so s prevzemom oblasti naredili Trumpa. To je mogoče spremeniti samo z odpravo njihove vladavine, vnovično vzpostavitvijo demokratičnih institucij vključno z zakonodajo in pravosodjem, tudi medijev.