13.000 ljudi na podnebnem štrajku po Sloveniji

V petek se je na podnebnem štrajku v 14 slovenskih mestih zbralo več kot 13.000 ljudi

Shod je s Trga republike krenil tudi po ljubljanskih ulicah

Protesniki, ki so se v petek zbrali na slovenskih trgih in ulicah, so vladajočo politiko pozvali k nujnim spremembam pri odnosu do okolja. Ker vlada v pol leta ni sprejela nobenega od predlaganih ukrepov, ki so jih zahtevali že marca, so se organizatorji in njihovi podporniki odločili, da je čas za ponovni shod. Največ ljudi se je pričakovana zbralo v prestolnici na Trgu republike, organizatorji pa so zadovoljni z udeležbo v vseh slovenskih krajih, od Ivanjkovcev do Kopra.

O podnebni krizi so spregovorili sindikati, upokojenci, gasilci; nekaterea podjetja (med njimi tudi Mladina) in lokali so v časi protestov zaprli svoja vrata in se pridružili shodu. Še naprej protestirajo tudi dijaki in študenti, pobudniki prvega štrajka. Na štrajku v Ljubljani so spregovorili David Švarc, Andreja Slameršek, Gaja Brecelj, Tea Jarc in Uroš Mikanovič.

"Zavrnili smo vabilo državnega zbora. Dovolj je obljub, zahtevamo ukrepe! Vabilo državnega zbora smo zavrnili in ga bomo zavračali, dokler odločevalci ne bodo pripravili časovnice, ki določa pravično zaprtje TEŠ najkasneje do l. 2030. Šele s konkretnimi ukrepi bodo pokazali, da so pripravljeni reševati podnebno krizo v vsej svoji resnosti," so zapisali v izjavi za javnost.

KRAJI IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV



Ljubljana: 8.000

Maribor: 900

Ljutomer: 500

Gorica 400

Novo mesto: 300

Celje: 350

Ormož: 400

Ivanjkovci: 250

Krško: 200

Brežice: 150

Velenje: 250

Ptuj: 250

Ilirska Bistrica: 500

Koper: 600

"Sindikati zahtevamo pravičen prehod v okolju prijaznejšo družbo. Poleg tega zahtevamo, da bodo ob prehodu v zeleno družbo službe, ki bodo ob tem ogrožene, zaščitene. Zavedati se moramo, da odpravljanje podnebnih sprememb terja svoj materialni davek in tako je manj denarja za šolstvo, pokojnine, zdravstvo, hkrati pa so vse bolj ogroženi gasilci in drugi reševalci. Prav je, da vztrajamo in da se bodo protestov udeležili tudi tisti, ki danes ne zmorejo niti koraka v boju za pošteno plačilo, proti izkoriščanju in poniževanju.”



David Švarc, podpredsednik Zveze svobodnih sindikatov in sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije

"Ker sta raba prostora in stanovanjsko področje intimno povezana z izpusti tako v gradbenem kot v prometnem sektorju, ker je stanovanjska politika podlaga za uresničevanje okolju prijaznejših vzorcev gradnje in javnih prometnih mrež, ker so mesta, podrejena profitni logiki, nezmožna soočanja z dejstvi podnebnih sprememb, je boj za dostopna stanovanja tudi boj za preprečevanje okoljske katastrofe.”



Uroš Mikanovič, študent in aktivist stanovanjskega gibanja Kje bomo pa jutri spali

