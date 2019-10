Postani meme in boš (morda) preživel/-a

Iz društva Palčica pomagalčica in dobrodelni škratki so danes sporočili, da so za Krisa zbrali kar 3,4 milijona evrov, kar je skoraj pol več, kolikor stane sicer oderuško drago zdravilo Zolgensma. To je čudovita novica, ker kaže, da solidarnost še obstaja, a prav je, da največjo internetno dobrodelno akcijo v zgodovini Slovenije postavimo v kontekst. Ker tega pač spet niso storili največji domači mediji.

Pustimo ob strani dejstvo, da je zdravilo milo rečeno nepreverjeno, tudi brezbrižnega kapitalističnega etičnega okvirja, v katerem deluje podjetje Novartis, tokrat ne preizprašujemo.

V Sloveniji je kar nekaj otrok z enako diagnozo (SMA tip 1 in 2), a čaka jih neprimerljivo slabša prihodnost kot Krisa, ker so že dopolnili dve leti (do te starost Novartis za zdravilo daje "garancijo"), preden bi jih starši uspeli spremeniti v meme.

Ali res želimo živeti v družbi, kjer lajki in deljenja rešujejo (in jemljejo) življenja? Fino bi namreč bilo, da bi začeli razmišljati o sistemskih rešitvah.

