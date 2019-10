Thomas Sankara: prvi med pokončnimi ljudmi

Zahodnoafriška država Zgornja Volta je leta 1983 po uspešnem puču končno zaživela, za kar je bil odgovoren Thomas Sankara, znan tudi kot afriški Che Guevara.

Njegovo predsedovanje je preobrazilo post-kolonialno deželo v progresivno marksistično državo, imenovano Burkina Faso (Dežela pokončnih ljudi) – v zgolj 4 letih je reformiral socialo, zdravstvo, šolstvo, izboljšal je pravice žensk ter prehrambeno samooskrbo. Sankara je odprto preganjal ostanke francoske okupacije, ki so se kazali v nadvladi in bogatenju peščice na položajih moči na račun revnih kmetov. S svojim delom si je nakopal sovražnike tako doma kot v tujini, z nedemokratičnim slogom pa kritike nevladnih organizacij. 15. oktobra mineva 32 let od njegovega umora, njegov krvnik je bil s položaja odstranjen šele po 27 letih vladanja, za zločin pa nikoli preganjan.

Bi bila lahko Burkina Faso po življenjskem standardu, dostopu do šolstva in zdravstva bolj podobna Kubi, če bi Sankara še živel in Zahod ne bi izkoriščal situacije?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.