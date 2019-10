Vasja Jager | foto: Borut Krajnc

Polni žepi javnega denarja

Zasebne fakultete, ki so pod Janševo vladavino dobile koncesijo, koristijo predvsem njegovim strankarskim vojščakom in njihovim bližnjim

Evropski poslanec Milan Zver je drugi človek SDS, politične povezave pa so koristile celotni družini. Prva vlada SDS ji je „podarila“ Študijski center za narodno spravo, ki ga vodi Zverova partnerka Andreja Valič Zver, ter Fakulteto za dizajn, kjer je njegova hči Manca zaposlena kot prodekanja. (na fotografiji desno od Milana Zvera stojijo žena Andreja Valič Zver, hčeri Manca in Urša)

Tudi na prvi pogled bolj zahtevno temo je mogoče začeti lahkotno. Na primer s spominskim preskokom na izbor za Miss Hawaiian Tropic leta 2006. Ta naslov je takrat osvojila tekmovalka, ki je bila zaradi družinskih vezi deležna še dodatne pozornosti. Šlo je za Manco Zver, hčer tedanjega ministra za šolstvo Milana Zvera, drugega človeka takrat najmočnejše politične stranke SDS. Pri dobrih 20 letih je bila dijakinja poklicne šole, njeni življenjski cilji pa so bili otroško nedolžni. Kot je po zmagi povedala novinarjem, »je moj dolgoročni načrt odprtje kozmetičnega salona, saj trenutno obiskujem kozmetično šolo in mi urejenost pomeni veliko«. Danes, trinajst let kasneje, lahko rečemo, da je Zverova hči krepko presegla svoja mladostna hrepenenja. Je srečno poročena, ima dva otroka, zaposlena pa je kot prodekanja za mednarodno dejavnost na zasebni Fakulteti za dizajn. Ob imenu nekdanje lepotne kraljice stoji naziv magistrice – prislužila si ga je prav na ustanovi, na kateri dela.