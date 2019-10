Patria 2.0

Ustavno sodišče spet pod pritiskom (desne) politike

Po Marjanu Podobniku se vrača tudi Franc Kangler

© Borut Krajnc

Državni zbor je ustanovil parlamentarno preiskovalno komisijo z namenom ugotavljanja politične odgovornosti vpletenih v kazenski pregon nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Gre verjetno za najbolj ustavno in zakonsko sporno preiskovalno komisijo doslej. Politiki naj bi ugotavljali pravilnost (strokovnih) odločitev posameznih tožilcev in sodnikov.

Ustanovitev komisije je izsilil državni svet, ki ga politična desnica izkorišča za politični boj. In ker je zakonska ureditev takšna, kakršna je, državni zbor ni imel druge izbire, kot da komisijo ustanovi. Politično preiskavo pravosodja naj bi opravila komisija, sestavljena zgolj iz opozicijskih poslancev – iz vrst SDS, SNS in NSi –, ki ji zdaj predseduje poslanec SDS Žan Mahnič. Druge stranke s svojimi predstavniki v komisiji niso želele sodelovati.

Z ustanovitvijo komisije se ne strinjajo na tožilstvu, ki je glavna Kanglerjeva tarča. Na ustavno sodišče so vložili pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi, ki ureja institut parlamentarne preiskovalne komisije. Prav takšno pobudo je na ustavno sodišče vložilo tudi vrhovno sodišče, ki je razveljavilo nekatere obsodbe Franca Kanglerja v kazenskih postopkih. V njej so med drugim zapisali: »Predmet odločanja v parlamentu in zato tudi predmet parlamentarne preiskave ne more biti zakonitost in primernost posamičnih sodnih odločb ter sodnih postopkov. Sodniki ne morejo biti v postopku parlamentarne preiskave zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma so bila predmet odločanja v sodnem postopku.« Gre sicer za odlomek iz več let stare odločbe prav ustavnega sodišča. Pobudi se je pred dnevi pridružil tudi sodni svet.

Ustavno sodišče bo najprej moralo presoditi o predlagani odredbi za začasno zadržanje dela zakona in s tem tudi delovanja že ustanovljene preiskovalne komisije. Vsekakor gre za tako pomembno vprašanje iz delitve oblasti, da se bodo ustavni sodniki težko izognili vsebinskemu odločanju. Prav zato ne bi bilo nič nenavadnega, če bi zadržali izvajanje zakona in delovanje komisije.

Kangler je sicer poleg tega uporabil še recept pritiska, ki mu je dobro znan, saj je zaradi njega nekoč sam moral odstopiti s položaja mariborskega župana – pritiska ulice. Že dlje vabi na shod, imenovan Rešimo Slovenijo, ki bo 10. oktobra v Ljubljani. V bistvu gre za shod desnice, saj sta Kanglerju z oglasnim prostorom in organizacijo na pomoč priskočila SDS in njen najnovejši strankarski privesek, zunajparlamentarna SLS.

Nekoč so ustavni sodniki že klecnili pod podobnim pritiskom, le da je šlo za drugega politika – Janeza Janšo in zadevo Patria. Janša seveda ni Kangler in Patria tudi ni parlamentarna preiskava. Poleg tega se je sestava ustavnega sodišča v vsem tem času spremenila.