Otroke na električni skiro?

Nenavadne prakse nekaterih osnovnih šol

(Fotografija je simbolična.)

© Julie Monday / WikiCommons

Evropski teden mobilnosti je vseevropski dogodek, namenjen ozaveščanju o težavah, povezanih s prometom in z avtomobilom. Pri vsem skupaj so najpomembnejši mladi, te so, v skladu s krovnim motom letošnjega tedna mobilnosti »Gremo peš«, spodbujali k pešačenju.

Zato so na več osnovnih šolah potekale številne pričakovane aktivnosti kot recimo dan brez avtomobila, pohod generacij, kolesarski dan. Nekatere osnovne šole so program obogatile tudi s predstavitvami sodobnejših in čistejših oblik prevoza – električnih avtomobilov, električnih koles in tudi električnih skirojev.

Če pustimo ob strani vprašanje o »čistosti« električnih vozil (za katera je treba na umazan način proizvajati čisto energijo), pa je zagotovo utemeljeno vprašanje, ali je promocija električnega skiroja primerna za osnovnošolske otroke.

Električni skiro ni sporen le z okoljskega vidika. Raziskave so pokazale, da ne nadomešča vožnje z avtomobilom, pač pa kolesarjenje in pešačenje, hkrati pa je zanj potrebna izdelava baterij. Električni skiro je sporen tudi zaradi velike potovalne hitrosti in vprašljive stabilnosti. Pojavlja se vprašanje o varnosti, še posebej, ko gre za manjše otroke.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pojasnjujejo, da je »odločitev o tem, kako se bodo šole vključile v ’teden mobilnosti’, v pristojnosti šol samih. Šole se prostovoljno odločajo, katere aktivnosti bodo izvajale.«

Glede uporabe električnih skirojev pa dodajajo, da je to predvsem »stvar presoje staršev. Vsekakor je tudi pri uporabi električnega skiroja na prvem mestu treba poskrbeti za varnost ter upoštevati kriterije za varno udeležbo v prometu, kamor vsekakor sodi primerna opremljenost otrok z zaščitno čelado.«

Električni skiro na cestah in tudi v osnovnih šolah za zdaj hitro in tiho potuje v nekakšnem brezpravju. V zakonodaji ne obstaja. Po interpretaciji ministrstva za infrastrukturo naj bi bila uporaba e-skirojev v Sloveniji prepovedana, saj spadajo med »posebna prevozna sredstva, ki jih poganja motor in ki presegajo hitrost gibanja pešcev«, uporaba v cestnem prometu pa »ni dovoljena«.

Na pristojnem ministrstvu so sicer še vedno v fazi razmisleka, kako regulirati rabo električnih skirojev …