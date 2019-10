Šarec: Starši, roke stran od šolstva!

Premier v bran in spoštovanje učiteljskega poklica

Marjan Šarec, predsednik vlade RS

© Uroš Abram / Mladina

»Učiteljski poklic ni več tako cenjen, kot je bil v preteklosti. To pa zato, ker o šoli vsi več vedo, kot vedo učitelji. Starši hodijo z odvetniki, starši, ki si nočejo priznati, da mogoče njihovemu otroku ne gre, starši, ki bi radi določali učni program, in starši, ki bi včasih radi določali jedilnike in druge stvari. V nekaterih stvareh se moramo vrniti nekoliko nazaj, ustaviti svoj korak in pretehtati, ali je res vse pravilno, kar delamo, kajti učiteljski poklic mora biti cenjen in šola mora vzpostavljati odnos med učiteljem in učencem. Tja starši ne smemo posegati.«

»Starši hodijo z odvetniki, starši, ki si nočejo priznati, da mogoče njihovemu otroku ne gre, starši, ki bi radi določali učni program, in starši, ki bi včasih radi določali jedilnike in druge stvari.«

V četrtek zvečer je v Ljubljani potekala podelitev državnih nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2019, slavnostni govorec pa je bil predsednik vlade Marjan Šarec, ki je z navedenimi besedami spregovoril o vlogi pedagoških delavcev in šolskega sistema v današnjem času. V svojem nagovoru Šarec tudi opozoril, da ne smemo do otrok gojiti prevelikih pričakovanj, saj lahko to pelje v najrazličnejše krize. »Otroke je treba naučiti, da si pomagajo med seboj in da so predvsem drug drugemu ljudje.« Po Šarčevem mnenju imamo v Sloveniji dober šolski sistem, manjka pa dostojanstva učiteljskemu poklicu. »Naš šolski sistem se lahko kosa z vsakim in marsikateri sistem tudi prekaša. Učenci pa se morajo zavedati, da v življenju niso samo pravice, ampak tudi dolžnosti. In to je naloga vseh nas, ne samo vas, ki ste v šolskem sistemu, ampak predvsem staršev. Niso otroci tisti, ki so problematični. Problematični so največkrat starši.« Zaključil pa je z besedami: »Noben človek ne pozabi dobrega učitelja.«