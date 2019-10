Kiber-frenologija oz. tudi algoritem je lahko pseudo-znanost

Danes je nov dan

V Združenem kraljestvu so nedavno prvič uporabili umetno inteligenco in obrazno prepoznavanje pri razgovorih za delo. Ameriško podjetje, ki je tehnologijo razvilo, trdi, da uporabljajo prepoznavanje izrazov na obrazu, ki naj bi se razlikovalo od "klasičnega" prepoznavanja obrazov, ki je (vsaj v akademskih krogih) močno kritiziran. Njegova splošna uporaba naj bi bila nevarna zaradi vgrajenih predsodkov, ki ne izhajajo iz algoritma, temveč iz podatkov, iz katerih se ta uči. To pomeni, da se lahko pojavijo v vsakršnem naboru podatkov, ko gre za kvalifikacijo ljudi, pa jih je praktično nemogoče odstraniti.

Novica prihaja ravno med zaključkom art projekta "ImageNet Roulette", ki je z rabo enega najbolj uporabljenih naborov podatkov za kvalifikacijo pri strojnem učenju prepoznavanja slik pokazal, kako kvalifikacija ljudi ni le nenatančna in pogosto napačna, ampak celo nevarna za uporabo. Primerjava s frenologijo se ni zgodila prvič, poudarek, da je potrebna zakonska ureditev, pa tudi ne.

