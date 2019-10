Status quo študentskega organiziranja

Zgolj nekaj tednov po sprejetju novele Zakona o skupnosti študentov zopet videvamo ustaljene sporne vzorce delovanja študentskih organizacij. Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je pred dnevi pripravila skrivnostni volilni "razpis", ki je ostal skrit večini tamkajšnjih študentov. Kljub temu se je očitno našlo nekaj junakov, ki so vložili svoje kandidature, vendar so stari mački študentskega organiziranja kandidature zavrnili s precej zanimivimi utemeljitvami. Podobno usodo je pred leti že doživela skupina študentov ŠOUP – epilog volitev pa je bil takrat precej nasilen ...

Zgodba ŠOUP razkriva, kako daleč so pripravljeni iti študentski funkcionarji za ohranitev privilegija razpolaganja s kar 11 mio €. Rešitev je na dlani – spremeniti moramo sistem financiranja tako, da bodo sredstva dodeljena šele potem, ko bi študentske organizacije dokazale, da v svoje procese vključujejo študente. Ključna indikatorja za to pa sta prav dostojna volilna udeležba in število kandidatur.

