Moški so med odvisniki od iger na srečo v večini

Tisti, ki srečo iščejo pri spletnih stavah, pogosteje postanejo odvisni

© Jeff Kubina / Flickr

»Stavim pet frankov, da bo Francija zmagala«. S to stavo skupine prijateljev se je začela odvisnost Švicarja Thomasa Suterja (ime so v uredništvu spremenili) od iger na srečo. Začelo se je med svetovnim nogometnim prvenstvom leta 2016, ko je tu in tam začel ob pivu ob koncu dneva na spletu vplačevati športne stave. »Enkrat sem jih potem začel vplačevati tudi ob koncu tedna, potem celo me delovnim časom. Ujel sem se v vrtinec in stavil sem vedno večje zneske,« je povedal za Neue Zürcher Zeitung. Danes, tri leta kasneje, je izgubil 200 tisoč frankov in obiskuje terapijo.

Od iger na srečo je odvisnih 0,4 odstotka Švicarjev, 2,8 jih igra tvegane stave, je pokazala nova raziskava inštituta za zdravstvene raziskave. Od nekaj manj kot 19 tisoč sodelujočih v anketi jih je skoraj 70 odstotkov vsaj enkrat sodelovalo v igri na srečo. Večina jih igra loto. Pri spletnih stavah sodelujeta le 2 odstotka vprašanih. A študija je tudi pokazala, da tisti, ki srečo iščejo pri spletnih stavah, pogosteje postanejo odvisni. Vsak peti svojega vedenja med stavami ne kontrolira.

Internet odvisnikom od iger na srečo zagotavlja anonimnost. Igrajo lahko 24 ur na dan in kjerkoli, pa brez nadzora. Psihiater Jochen Mutschler razlaga, da so to razlogi, da ljudje od iger na srečo prek spleta pogosteje postanejo odvisni. Kdor vsak dan več ur na spletu igra na srečo, izgubi socialne stike. V ekstremnih primerih ti igralci celo pozabijo jesti in nehajo skrbeti za higieno. Pri mnogih odvisnost od iger na srečo ni edini problem. Pogosto imajo problem tudi z alkoholom in depresijo.

»Pogosteje kot sem stavil, pogosteje sem izgubil. Izgubljen denar sem si nato skušal povrniti z višjimi stavami.«



Thomas Suter, odvisnik od iger na srečo

Thomas Suter ni bil tak odvisnik, je pa stavil do deset krat na dan. Ker ni hotel staviti na slepo, je porabil ogromno časa za zbiranje podatkov, kako dobro je katero moštvo, kakšne rezultate dosega. »Pogosteje kot sem stavil, pogosteje sem izgubil. Izgubljen denar sem si nato skušal povrniti z višjimi stavami,« razlaga. Žena je opazila, da je bil ves čas napet, a ji je zamolčal, da igra športne stave.

Konec lanskega leta je bilo v švicarskih kazinih zaprtih 57 tisoč igralcev na srečo. V zadnjih desetih letih se je njihovo število več kot podvojilo. Zaprti so igralci, ki so zadolženi ali stavijo višje zneske, kot jim dopuščajo prihodki. Nekateri se pustijo tudi prostovoljno zapreti. A to blokado je mogoče zaobiti. »Več mojih pacientov so v kazinih zaprli in potem so se preprosto preselili na splet,« pravi Jochen Mutschler. Švicarski spletni kazini z dovoljenji za opravljanje dejavnosti jim sicer ne smejo dovoliti dostopa do svojih spletnih strani, a odvisniki od iger na srečo imajo na voljo dovolj tujih spletnih strani, kjer lahko igrajo. Te strani so ilegalne in v Švici ne bi smele biti dostopne, vendar tehničnih blokad ni težko zaobiti.

Thomas Suter to potrjuje. Sam je pogosto stavil prek spletne strani nemškega ponudnika. Ko so v Švici z zakonom dostop do teh strani prepovedali, je dobil elektronsko pošto, da lahko svoj račun prenese na partnersko podjetje tega ponudnika. »Ta spletna stran je bila povsem enaka, samo drug naslov je imela. Celo dobropis sem lahko prenesel tja,« razlaga Suter. Jochen Mutschler razlaga, da je prepovedi zaradi raznolikosti ponudbe težko uveljaviti, saj so ilegalni ponudniki vedno korak pred zakonodajalcem.

»Več mojih pacientov so v kazinih zaprli in potem so se preprosto preselili na splet.«



Jochen Mutschler, psihiater

Prepoved je posebej težko izvajati pri odvisnikih od spletnih stav, tudi pacienti, ki se zdravijo v institucijah, lahko brez težav prek pametnega telefona pridejo do spletnih stavnic. Zaradi tega v kliniki, v kateri dela Mutschler, mnogi pacienti prostovoljno oddajo svoje pametne telefone.

Študija je tudi pokazala, da so v Švici moški med odvisniki od iger na srečo v večini. Psihiater Mutschler razlaga, da je eden od razlogov za to genetika, poleg tega je v družbi bolj sprejemljivo, če moški igra na srečo, kot da bi to počela ženska. Odvisniki od iger na srečo pogosto poiščejo pomoč šele, ko bankrotirajo, ostanejo brez zaposlitve, prijateljev in družine. Mnogim sram preprečuje, da bi prej poiskali pomoč.

»Ponudniki, kjer je le mogoče, nastavljajo vabe. Blokirali ali opozorili me nikoli niso, čeprav sem stavil veliko več, kot mi je dovoljeval proračun.«



Thomas Suter

Thomas Suter se je k terapevtu odpravil sam. Na spletu po njegovih besedah pomoč iščejo zaman. »Ponudniki, kjer je le mogoče, nastavljajo vabe. Blokirali ali opozorili me nikoli niso, čeprav sem stavil veliko več, kot mi je dovoljeval proračun,« pojasnjuje. Potem ko je prenehal staviti, so ga tuji ponudniki še več krat kontaktirali prek elektronske pošte, pa tudi po telefonu. Ponudili so mu tudi bonus v višini 1000 frankov. Zanimale so ga le stave, druge igre na srečo ne. Zdaj je tudi z njimi prenehal. Bančne kartice ima blokirane, družina upravlja z njegovim prihodkom. Tako ne pride v skušnjavo, da bi spet stavil, kajti ni nogometne tekme brez reklam ponudnikov spletnih stav.