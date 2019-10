Stari in revni v socialni državi

Po podatkih SURS iz 2018 pod pragom revščine živi skoraj 270 000 ljudi, med njimi je 89 000 upokojencev, od tega kar 60 000 žensk. Stopnja tveganja revščine je najvišja prav pri upokojenkah, na kar vpliva njihov spolno specifičen potek življenja – vsaka četrta ženska, rojena pred letom 1945, je bila zaposlena manj kot 14 let, od tega pa je odvisna tudi višina pokojnine, ki jo prejema.

Čeprav delež starejših prebivalcev narašča, se delež BDP, namenjenega za pokojnine, zmanjšuje. Na višine pokojnin še vedno vplivajo tudi določila ZUJF. Vlade so med 2010 in 2017 zaradi varčevanja usklajevale pokojnine v premajhnem obsegu, v tem obdobju so se pokojnine pravzaprav znižale za kar 7,2 %.

Izredni dvig pokojnin za 1,5 % se bo zgodil decembra, kar še vedno ne bo popravilo posledic zategovanja pasu eni izmed najranljiveših družbenih skupin. Poleg že pregovorno nizkih pokojnin in nezadostnih kapacitet v institucionaliziranem varstvu, starostniki že leta čakajo tudi na – Zakon o dolgotrajni oskrbi.

