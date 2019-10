»Vredno nacistične propagande«

Kakšno resolucijo o evropskem zgodovinskem spominu je septembra podprla velika večina evropskih, med njimi tudi slovenskih poslancev?

Sovjetski zunanji minister Vjačeslav Molotov pod Stalinovim budnim očesom podpisuje sporazum s Hitlerjevo Nemčijo. Na Stalinovi desni je nemški zunanji minister Ribbentrop.

Na Poljskem in v nekaterih baltskih državah, torej tistih, v katerih so prebivalci na lastni koži izkusili represijo sovjetskega režima, v zadnjih desetletjih pripravljajo različne resolucije, katerih namen je izenačiti oba totalitarizma, nacizem in komunizem. Takšna je tudi najnovejša Resolucija o pomenu evropskega zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope, za katero je 19. septembra glasovala velika večina poslancev v evropskem parlamentu. Tudi tokrat, kot že v podobni resoluciji iz leta 2009, so v prizadevanjih, da bi totalitarizma izenačili, opozorili na sporazum o nenapadanju, ki sta ga 23. avgusta 1939 v imenu svojih držav podpisala Molotov in Ribbentrop, sovjetski in nemški zunanji minister, ter protokole, na podlagi katerih naj bi si državi razdelili Evropo. Zdaj še trdijo, da je prav ta sporazum »utrdil pot za izbruh druge svetovne vojne«.