Ustavno sodišče razveljavilo zakon o tujcih

Pravica do azila (še) obstaja!

Begunci so pred časom s protestom v Ljubljani opozarjali na predolge postopke za ureditev statusa

Po neuradnih a zanesljivih informacijah so ustavni sodnice in sodniki razveljavili novelo zakona o tujcih, ki jo je pred leti sprejela vlada Mira Cerarja. Razveljavili so sporni 10b. člen, ki je določal, da lahko policija na meji zavrača vse prošnje za azil brez individualne obravnave.

Cerarjeva vlada je v času migrantske panike zaostrila kar nekaj zakonov, ki se dotikajo pravic beguncev in (neželenih) tujcev nasploh. Najbolj sporna pa je bila prav sprememba zakona o tujcih.

Ta je vladi in poslancem dala moč, da razglasijo nekakšne izredne razmere, če bi migracijski pritisk začel ogrožati »obstoj slovenske države«. In da brez izjem nehajo sprejemati prošnje za azil. No, sprejeti bi morali le prošnjo človeka, ki je že na videz hudo bolan in otroka brez spremstva odrasle osebe.

Vse to je sedaj razveljavljeno. V veljavi sicer ostaja 10a. člen, ki določa pogoje za razglasitev omenjenih »izrednih« razmer, a na to ni več možno vezati prenehanja izvajanja mednarodnih zavez s področja mednarodne zaščite.

Po naših informacijah so ustavni sodniki so mnenja, da so sicer v izrednih razmerah možne izredne omejitve človekovih pravic, a bi državni zbor dejansko moral razglasiti čisto prave izredne razmere, pa še po tem morajo biti omejitve človekovih sorazmerne. Celo prave izredne razmere ne bi opravičevale popolne prepovedi sprejemanja prošenj za azil. Nikakor pa tak ukrep po mnenju ustavnih sodnikov ne pride v poštev v dejanskih razmerah, ki so precej blažje in ne izpolnjujejo pogojev za razglasitev izrednih razmer. Povedno preprosteje, popolna odpoved pravici do azila je nesorazmeren ukrep v primeru povečanega migracijskega pritiska.

Ustavni sodniki so tako odločili z 8 glasovi proti 1.