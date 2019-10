»Solidarnost s Svetlano Slapšak!«

Kaj počne predsednik državnega sveta Alojz Kovšca?

Dr. Svetlana Slapšak

© Uroš Abram

Boris A. Novak, pesnik in podpredsednik Mednarodnega PEN-a, v javnem pismu izraža ogorčenje in hkrati obsoja »serijo verbalnih napadov in fizičnih groženj, ki jim je v zadnjih mesecih izpostavljena dr. Svetlana Slapšak«.

Ne gre zgolj za anonimne grožnje in sporočila, o njej je popolnoma neprimerno večkrat pisal tudi predsednik državnega sveta, domnevno ugledni funkcionar torej, Alojza Kovšca. Med drugim je o njej zapisal, da »po desetletjih bivanja v Sloveniji slovenski jezik slabše obvlada kot jaz srbščino po štirih letih vojaške akademije. Gospođa je svojim vređanjem otišla predaleko u svakom smislu«. Kar je neumno in žaljivo.

Tvit Alojza Kovšce

© Twitter

Kovšca bo sicer kmalu sprejel pobudnike iz civilne družbe, ki pod patronatom SDS in SLS, popoldne organizirajo zbor »Rešimo Slovenijo«.

»Za vsako ceno preprečiti, da bi pregreti sovražni govor eksplodiral v primitivnejše oblike obračunavanj«.

Pismo Borisa A. Novaka objavljamo v celoti.

»Izražam ogorčenje in obsojam serijo verbalnih napadov in fizičnih groženj, ki jim je v zadnjih mesecih izpostavljena dr. Svetlana Slapšak.

Gre za briljantno polihistorko, klasično filologinjo, antropologinjo in pisateljico, mednarodno uveljavljeno intelektualko, ki je z lucidno analitično mislijo in osebnim pogumom veliko tvegala v desetletjih svojih kritičnih angažmajev.

Še posebej zaskrbljujoče in nesprejemljivo je, da se k diskreditacijam osebnosti dr. Svetlane Slapšak zateka celo predsednik Državnega sveta RS, institucije, katere poglavitni namen je nevtralizirati pogosto negativen vpliv političnih strank na odločanje parlamenta in javno mnenje.

Idejna razhajanja ne smejo biti izgovor za diskvalifikacije in izključevanja.

Pozivam vse udeležence in udeleženke v javnih diskusijah h kulturi dialoga in medsebojne strpnosti, saj je treba za vsako ceno preprečiti, da bi pregreti sovražni govor eksplodiral v primitivnejše oblike obračunavanj«.