Rezanje Donalda Trumpa

Amerika se sedanjega predsednika lahko znebi le z impeachmentom. Z volitvami se ga ne bo.

Donald Trump je Volodimirju Zelenskemu, ukrajinskem predsedniku, med telefonskim pogovorom, potem ko je govoril o vojaški pomoči, neposredno namignil: »Želel bi, da nam tudi vi naredite uslugo.«

© Profimedia

Demokratski kongresnik Eric Swalwell, sicer nekdanji javni tožilec, je te dni – v Newsweeku – pripovedoval, kako je nekoč, ko je bil še tožilec, sodno preganjal ulične tolpe in kako je najboljše dokazno gradivo vedno ponujalo to, kar so ti gangsterji storili po zločinu. Recimo: priče so prepričevali, naj molčijo, lažejo in ne ovajajo, skušali so se dokopati do naslovov in imen prič, da bi jih lahko zastrašili, izmišljali so si alibije, da bi prikrili zločin.