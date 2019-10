"That's what Xi said"

Danes je nov dan

Google je bil lani pripravljen za kitajski trg narediti cenzurirano verzijo svojega brskalnika, ki bi filtriral vsebine s področja človekovih pravic, demokracije in protestov. Novih 750 milijonov potencialnih uporabnikov je pač mamljiva številka.

Pred dnevi je lastnik NBA ekipe Houston Rockets tvitnil podporo protestnikom v Hong Kongu in sprožil škandal, saj Kitajska s sponzorji in občinstvom prinaša ligi NBA ogromne zneske. NBA redno podpira svoje igralce pri izražanju svojih mnenj, v tem primeru pa so objavili medlo opravičilo.

Svetla izjema je serija South Park. Po tem, ko je Kitajska zaradi sporne epizode, ki se norčuje iz predsednika Xi-ja in holivudske podrejenosti Kitajski, z interneta izbrisala celotno serijo, so ustvarjalci izdali "opravičilo" v svojem stilu in izpostavili dvoličnost zahodnih podjetij, ki v odnosu s kitajsko cenzuro pošiljajo jasno sporočilo: svobodo govora, demokracijo in človekove pravice je treba jasno promovirati, ampak samo dokler ne ogrožajo profita!

