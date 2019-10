Jožica Svete, Avseniki: Z glavnim stricem iz ozadja bi morali narediti tako kot z Mussolinijem

"Bi morali z glavnim stricem iz ozadja narediti tako kot so nekoč naredili z Mussolinijem, za noge in na štrik." (Jožica Svete, nekdanja članica ansambla Avseniki in goreča podpornica Janeza Janše na včerajšnjem protestnem shodu Rešimo Slovenijo na Prešernovem trgu, ki ga je organizirala slovenska desnica; via 24ur.com)