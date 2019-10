Katarina Kresal: Sem živi primerek, da poroka ni garancija za dober odnos

IZJAVA DNEVA

"Danes naj bi se vsi poročali iz ljubezni, ampak včasih se ti zdi, da se poročajo zaradi žura. Da hočejo še enkrat imeti en ornk žur in se ženske dobro zrihtat. Jaz sem se vsemu temu odpovedala in se nisem poročila in bo sedaj konec leta 18 let, odkar sem srečna s svojim Mirotom. In mislim, da sem živi primerek, da poroka ni garancija za dober odnos, oziroma obratno - tudi, če se ne poročiš, se lahko imaš prav fino." (Odvetnica in nekdanja ministrica Katarina Kresal v oddaji Zadnja beseda! na TV Slovenija o svojem partnerskem odnosu z odvetnikom Mirom Senico; via Žurnal24)