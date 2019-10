Franc Kangler: Mi se ne delimo na leve in desne, mi se delimo na poštene in pravične

IZJAVA DNEVA

Franc Kangler

© Youtube / In Media Res

"Mi ne dovolimo, da nas delijo na prvo in drugorazredne. Mi se ne delimo na leve in desne, mi se delimo na poštene in pravične". (Franc Kangler, nekdanji mariborski župan, na protestnem shodu Rešimo Slovenijo na Prešernovem trgu, ki ga je organizirala slovenska desnica)

AEDceAvCj4Q