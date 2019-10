Evropa odobrila državno pomoč nemški letalski družbi ...

... slovenska vlada pa še vedno brez rešitev za Adrio Airways

Condor (zgoraj), Adria (spodaj)

© WikiCommons

Condor je nemška letalska družba, nekoč del Lufthanse, ki jo je med letoma 2000 in 2004 postopoma kupila britanska potovalna družba Thomas Cook. Sedež ima v Frankfurtu in upravlja 42 letal. Thomas Cook je prejšnji mesec zaradi več kot dve milijardi evrov dolga končal v prisilni poravnavi, zato je prizemljitev grozila tudi Condorju. A se je v postopek vmešala nemška vlada, ki je napovedala, da bo družbo rešila. In bila je uspešna.

Evropska komisija je danes Condorju odobrila nemško državno pomoč v obliki začasnega posojila v višini 380 milijonov evrov. Nemčija je namreč 25. septembra Evropsko komisijo obvestila, da bo preko javne banke za razvoj KfW družbi Condor pomagala s posojilom, saj se je družba po stečaju svojega lastnika, skupine Thomas Cook, znašla v resnih likvidnostnih težavah. Komisija pa je zdaj sporočila, da o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah državam EU dovoljujejo, da podjetjem pomagajo, če je ta pomoč omejena v obsegu in času ter prispeva k skupnemu interesu.

V istem času, ko je skorajda propadel Condor, je bankrotirala tudi slovenska Adria Airways. Kot je iz primera razvidno, se je rešitev za nemško lokalno letalsko družbo našla zelo hitro. Veliko hitreje kot za Adrio Airways. V vladi in na ministrstvu za infrastrukturo glede reševanja Adrie že nekaj tednov opozarjajo in poudarjajo, da za opravljanje letalske dejavnosti veljajo pravila prostega pretoka blaga in storitev in varstva konkurence, zato lahko ministrstvo določene letalske linije v Sloveniji ponovno vzpostavi zgolj v primeru, ko trg ne deluje. Morebitna vzpostavitev gospodarske javne službe na področju letalstva, s katero bi omogočali povezljivost Slovenije s svetom v primeru stečaja Adrie Airways, naj bi bila zato »zapleten in dolgotrajen postopek, ki ga mora odobriti evropska komisija.«.

Očitno je v Ljubljani marsikaj bolj zapleteno, kot v Berlinu.

Celotno poročilo Evropske komisije je na voljo na tej spletni povezavi >>

