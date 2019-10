Delala je nepretrgoma 72 ur

V to jo je prisilil sistem ocenjevanja, ki ga uporablja platforma Fiverr, ki ponuja prekarno delo za ljudi s področja ustvarjalnih dejavnosti

Nenavadno naročilo je prišlo iz Rusije. Neki didžej je hotel posneti pesem z življenjskimi modrostmi v različnih jezikih. Besedila je poslal uporabniku Berlinvoice v Nemčijo, ki je napisano posnel v delu svojega enosobnega stanovanja, ki je zvočno izoliran, posnetke je obdelal in jih poslal nazaj v Moskvo. Za pol ure dela je zaslužil 15 evrov. »Lep zaslužek za pol ure dela,« pravi 24-letnik, ki je zaposlen pri eni od radijskih postaj.

Od januarja svoje govorne spretnosti ponuja tudi kot samostojni podjetnik. Naročila med drugim sprejema prek Fiverra, spletne platforme za ustvarjalne storitve, poroča die Zeit. Ljudje, ki dejalo po pogodbah, si na tej spletni strani lahko naredijo svoj profil, navedejo storitve, ki jih opravljajo, in za kakšno ceno. Stranke jim nato ponudijo naročila. Sistem je enak kot pri Airbnb samo da so namesto stanovanj predmet ponudbe in povpraševanja med naročniki in izvajalci ustvarjalna dela. Za posredovanje za izvedbo posamezne storitve si lastniki platforme Fiverr zaračunajo 20 odstotkov cene storitve. Najnižja cena je 5 dolarjev, od tod tudi ime podjetja.

Napovedovalec iz Berlina za storitve, ki jih ponuja prek te platforme, zaračunava manj od običajnih cen v svoji panogi. Zaradi tega je od novinarjev die Zeit zahteval, da njegovega imena ne objavijo. Boji se tudi, da bi, če bi ga razkrili, druge posle izgubil in bi lahko delal samo prek Fiverra.

To podjetje je bilo kot zagonsko podjetje ustanovljeno pred devetimi leti v Izraelu, danes je mednarodno podjetje, junija letos so njegove delnice začele kotirati na borzi. Napovedovalci, prevajalci, programerji prek njegove spletne strani ponujajo svoje storitve po cenah, ki so občutno nižje od minimalne plače v Nemčiji.

Fiverr je bil skupaj s podjetjema Uber in Lyft, ki prek spletnih strani ponujata prevoze, eno od prvih podjetij tako imenovane ekonomije delitve (gig economy), del trga dela, na katerem se izvajalci borijo za posamezne pogodbe. Fiverr je dolgo veljal za nizkocenovnega ponudnika ustvarjalnih del. Leta 2014 se je promoviral na Facebooku s sloganom »Zakaj plačati 100 dolarjev za logotip. Ne pusti se več vleči za nos. Pri Fiverrju si poišči kakovostni dizajn za 5 dolarjev.« Zaradi te kampanje so ga prek socialnih medijev napadli zlasti grafični oblikovalci.

V zadnjih mesecih je začel novo kampanjo s plakati, na katerih so skupaj upodobljeni samostojni ustvarjalci in Fiverrjeve stranke. Z njimi hočejo pri Fiverrju ustvariti vtis, da gre za enakovredne partnerje. Platforma je obdržala sloves nizkocenovnega ponudnika, čeprav na njegovi platformi danes svoje storitve za petmestne zneske ponujajo znani oblikovalci, kot je iznajditelj logotipa družbe Apple Rob Janoff. Večina ponudnikov storitev prihaja iz hitrorastočih gospodarstev ali držav v razvoju, med ponudbami so še vedno tudi takšne za pet dolarjev.

Napovedovalec Berlinvoice je s svojim zaslužkom zadovoljen. Njegovi naročniki so predvsem zasebniki in majhna podjetja. Za Fiverr dela okrog 15 ur na mesec in zasluži v povprečju 500 evrov. Od tega posla seveda ne bi mogel živeti. Naročila so preveč negotova, kot dodatno delo pa je Fiverr kar dober posel.

V manj razvitih državah ali hitrorastočih gospodarstvih, kot je Indija, ustvarjalci tudi za polni delovni čas delajo prek Fiverrja. V Kalkuti je od letošnjega marca med njimi 25-letna Poulomi Mondal. Študirala je multimedijski dizajn. Nekaj časa je storitve ponujala prek platform freelancer.com in guru.com, kjer pa se morajo ponudniki potegovati za naročila in večinoma delo dobijo tisti, ki ponudijo najnižjo ceno. Pri Fiverrju lahko sami določijo ceno. Poulomi Mondal ilustrira plakate in otroške knjige, oblikuje logotipe podjetij in majice. Njeni naročniki so večinoma umetniki, majhne založbe in podjetja iz ZDA, Velike Britanije in Nemčije.

Za naročilo, ki ga opravi v eni uri, zaračuna 5 dolarjev. Do zdaj je imela 500 naročil, na mesec zasluži 3000 dolarjev, kar je v Indiji večkratnik povprečne plače. Za ta znesek dela vse dni v tednu, večinoma po devet ur, veliko krat tudi več. Zaradi časovne razlike, se ji stranke oglašajo tudi, ko je že v postelji. Oglasi se jim zaradi Fiverrjevega sistema ocenjevanja. Spletna stran namreč meri odziv – čas, ki ga ponudnik storitve porabi, da odgovori na ponudbo. Če se predolgo ne oglasi, se mu zniža ocena in ko naročniki iščejo ponudnike, se njegovo ime pojavi niže na lestvici. Ocena se zniža tudi ponudnikom, ki naročila ne opravijo v dogovorjenem času, ne izvedejo vsaj 90 odstotkov naročil, jim ocena naročnikov pade pod 4,7 od 5 zvezdic.

Kako daleč padejo na lestvici, odloča algoritem. Poulomi Mondal padca noče tvegati, zato se raje odpove spanju. Njen rekord je 72 ur nepretrganega dela. Na Fiverrju pogreša možnost, da ji dalj časa ne bi bilo treba biti na spletu. Kdor si za nekaj dni vzame prosto, si svoj profil lahko preklopi na odmor, toda ko pride z dopusta, lahko ugotovi, da se mu je ocena znižala. Kar si ustvari v nekaj mesecih, lahko v dveh tednih izgubi. Za Poulomi Mondal je to neke vrste kazen.

Kdor si za nekaj dni vzame prosto, si svoj profil lahko preklopi na odmor, toda ko pride z dopusta, lahko ugotovi, da se mu je ocena znižala. Kar si ustvari v nekaj mesecih, lahko v dveh tednih izgubi.

Težave imajo tudi samostojni ustvarjalci, ki so znana imena. Švicarski oblikovalec David Hänggi, ki je delal tudi za Mercedes-Benz, Daimler in Bosch, ima profil na Fiverrju od začetka letošnjega leta. Je med znanimi ponudniki, za katere se je treba posebej potegovati. Njegova najnižja cena je 1228 evrov za izdelavo logotipa. Fiverr Hänggiju omogoča prevzem majhnih nezahtevnih del. Za tovrstno ponudbo je po n jegovih ta platforma idealna. Težave pa nastanejo pri zahtevnih projektih. Čim je naročilo oddano, Fiverr začne meriti, koliko časa ustvarjalec porabi za njegovo izvedbo. Medtem, ko si naročnik lahko vzame čas za odgovor, ali je zadovoljen z osnutkom, začne Fiverr ustvarjalcu pošiljati opozorila, da se bliža rok za dokončanje dela. Tako ni mogoče delati projektov, pri katerih se je treba več krat usklajevati z naročnikom, razlaga Hänggi.

Andreas Lutz, predsedujoči nemškega združenja samostojnih podjetnikov, dvomi, da so platforme, ki samostojnim podjetnikom ponujajo posel, prihodnost dela. Trendi so nasprotni. Ker dela postajajo vse zahtevnejša, je potrebnega več timskega dela in komuniciranja. V praksi to pomeni usklajevanje med naročniki in izvajalci, ki ga platforme ne omogočajo.

