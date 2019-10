Marjan Šarec: Če nas napadajo z leve in z desne, potem je to dokaz, da smo sredina

IZJAVA DNEVA

© Uroš Abram

"Glede na to, da je sredina danes očitno zelo popularna, da bi pred enim letom nazaj še težko mislili, da se bo tudi s kakšnega drugega pola kdo želel premakniti v sredino, verjamem, da smo na pravi poti. In vedno, kot vedno pravim: Če nas napadajo z leve in z desne, potem je to dokaz, da smo sredina. In imenovanje Tomaža Simetingerja zagotovo tudi potrjuje tovrstno zdravorazumsko usmeritev." (Premier Marjan Šarec, predsednik LMŠ ob imenovanju novega generalnega sekretarja stranke

