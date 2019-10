Digitalizacija revščine

Giphy / Little Britain

Še preden smo odstranili (celo po mnenju IMF) škodljive posledice postkriznega zategovanja pasov, smo se pričeli oklepati najnovejše modne muhe – digitalizacije socialne pomoči. Podporniki obljubljajo nižanje stroškov, večjo učinkovitost ter nikoli prej videno transparentnost. Revni so pač biznis in ker se "umetne inteligence" ne da prodati nikomur, ki ima moč rêči, da je ta tehnologija "en kup dreka", so ponudniki tovrstnih tehnologij stavili na sisteme državne pomoči.

Ta teden bo Philip Alston pred Združenimi narodi v New Yorku poročal o kršitvah človekovih pravic, ki jih prinaša digitalizacija socialnih varnostnih mrež. A vera v nezmotljivost računalnikov vzpodbuja globalni trend širjenja teh tehnologij in samo vprašanje časa je, kdaj bo v svoji agendi za digitalno transformacijo tudi slovenska politika podjetjem dovolila služiti na revežih.

In kje bomo našli denar za takšne poteze? V žepih tistih ljudi, ki jih bodo algoritmi označili za pomoči nevredne.

