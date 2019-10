Upor je življenje

Solidarnost slovenske skupnosti z revolucijo v Rožavi

© Facebook

V Pritličju bodo v solidarnosti z ljudmi severne in vzhodne Sirije danes in prihodnji dve sredi organizirali dogodek, na katerem bodo sodelovale aktivistke, novinarke, profesorice in prevajalke knjige Revolucija v Rožavi, ki je letos izšla pri založbi ČKZ. V duhu tematike pa bo jutri v Ljubljani tudi protest z naslovom STOP vojaški agresiji nad Rojavo.

Namen dogodkov v Pritličju je ozaveščanje o političnem projektu, ki se pod vodstvom stranke PYD na SV Sirije izvaja že vse od začetka vojne leta 2011. Organizatorji želijo opozoriti, da slovenski novinarji in strokovnjaki, ki jih za komentiranje dogajanja vabijo v medije, ves čas govorijo le o kurdskih milicah in njihovem spopadu s turško vojsko, ob tem pa se že leta popolnoma ignorira politični projekt, ki je severovzhodni Siriji v zadnjih letih prinesel sorazmerno varnost, odsotnost medetničnega nasilja ter politični model za mirno sobivanje.

Na današnji okrogli mizi, ki se bo pričela ob 20.30, bodo sodelovali Anja Zalta, Darij Zadnikar, Arne Zupančič in Andrej Kurnik. Več o dogodku si lahko preberete na tej spletni povezavi.

Prihodnjo sredo pa bo svoj pogled o situaciji v Rožavi predstavil Tomo Križnar, ki je prizorišče obiskal preteklo poletje, 30. oktobra pa bodo knjigo Revolucija v Rožavi predstavile vse tri prevajalke.