On ali kaos

Četudi so se za organizacijo protesta na Prešernovem trgu najbolj potrudili člani SLS, je največ slave in časti požel Janez Janša. Ljudje so se z njim fotografirali, spregovorili besedo ali dve. Eden izmed protestnikov je ponosno razkazoval domobransko zastavo, kar Janše očitno ni motilo.

© Borut Krajnc