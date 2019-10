Pravica do duševnega zdravja

Med osebami z motnjami hranjenja je približno četrtina moških, a študije nakazujejo, da med njimi le slabih 10 % poišče pomoč. Eden od vzrokov za to je zmotno prepričanje, da se s tem problemom soočajo predvsem ženske.

Podoben vzorec vidimo tudi pri drugih duševnih stiskah. Depresija in anksioznost sta posebej pri najstnikih pogosto spregledani, moški pa pri sebi simptomov ne prepoznavajo ali pa o njih molčijo. Medtem ko so v zahodnih kulturah ženske pogosteje nagnjene k samomorilnim mislim in obnašanju, pa se poskusi samomora med moškimi trikrat bolj verjetno končajo s smrtnim izidom.

Zatiranje čustev ni nevarno le za same moške. Za večino fizičnega nasilja v družbi so namreč odgovorni prav moški; tista polovica človeštva, ki je bila vzgojena v prepričanje, da morajo biti močni in stoični.

Pričakovanje, da moški ne jočejo, rojeva nasilje. Na poti do dobrega duševnega zdravja in varne družbe ima tako podiranje spolnih stereotipov pomembno vlogo.

