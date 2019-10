Igor Bavčar: Ko sem odhajal v zapor, mi je Janša rekel, da se je on v zaporu naspal

IZJAVA DNEVA

© Borut Krajnc

"Ko sem odhajal v zapor, mi je Janez Janša rekel, da se je on v zaporu naspal in da je prebral knjige, ki jih najbrž ne bi nikoli. Človek se v zaporu umiri. Veliko berem, razmišljam in pišem o Sloveniji, svetu, zgodovini in svoji kazenski zadevi. Prizadevam si, da dokažem svojo nedolžnost." (Igor Bavčar, nekdanji predsednik uprave Istrabenza in nekdanji politik v ekskluzivnem intervjuju za Dnevnikov Objektiv)