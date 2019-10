Mladina v družbi revij Time, New York, Zeit in Vogue

Spletni portal Coverjunkie, ki objavlja najbolj ustvarjalne naslovnice revij, je v svojo kolekcijo uvrstil tudi Mladinin portret Donalda Trumpa

Mladina v dobri družbi

© Coverjunkie

Coverjunkie je spletni portal, ki objavlja ustvarjalne naslovnice revij z vsega sveta. Večinoma se na njegov seznam uvrščajo največje svetovne medijske hiše oziroma naslovnice največjih ameriških, britanskih in nemških revij, kot so Time, Zeit, Vogue in New York, v selekciji pa se od časa do časa znajdejo tudi naslovnice revij drugih držav. Tako so te dni objavili tudi Mladinino naslovnico, ki jo krasi ameriški predsednik Donald Trump v vlogi Jokerja.

Coverjunkie je Mladinino naslovnico objavil tudi na Instagramu (klik na profil tu).