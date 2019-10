Valerija Skrinjar, partizanka: Danes se veliko govori, mi pa nismo govorili, smo živeli tovarištvo

"Danes se veliko govori, mi pa nismo govorili, smo pa živeli tovarištvo in zaupanje. Za to gre. Ni mi bilo težko v partizanih in vedno se spomnim očeta, ki je delal kot rudar v Nemčiji ter pripovedoval, da v jami nikoli niso vprašali, ali je nekdo Nemec, Francoz, Italijan, Srb ... pomembno je bilo le, ali je bil to človek, ki te bo potegnil izpod štuka (stropa, op.p.), ko ti ta pade na glavo, ali pa bo bežal, da reši sebe. To sem se naučila kot otrok in to je veljalo tudi v partizanih. Biti človek. Koliko tovarišev in tovarišic je izgubilo življenje, ker so reševali tovariše... Veliko. O tovarištvu nismo govorili, smo ga pa živeli. Vsak dan." (Valerija Skrinjar - Valči v intervjuju za Večer o enakopravnosti med partizani)