Mencinger: Šarec dela zmeraj več napak, ker ne posluša Levice

IZJAVA DNEVA

"Šarec dela zmeraj več napak, to pa zaradi tega, ker ne posluša Levice. Levica pa očitno diktira vse socialne ukrepe in je v Sloveniji edina socialnodemokratska stranka." (Ekonomist Jože Mencinger na zadnjem srečanju Foruma 21; via Topnews.si)