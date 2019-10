To je ta občutek – natega.

Justin Hofman / Greenpeace

V začetku meseca je Coca-Cola predstavila "revolucionarno" tehnološko inovacijo, in sicer plastenko, narejeno iz plastike, ki so jo pobrali iz oceanov in reciklirali. Mnogi novo plastenko pozdravljajo, češ da gre za pozitiven ekološki premik, podjetje samo pa pravi, da je (doslej le prototipen) izdelek pomemben korak na poti proti zero-waste politiki. Zaenkrat so izdelali 300 plastenk, v njih pa je približno 25 % plastike, ki prihaja z mediteranskih plaž.

Grozno je, da se kot okoljske inovatorje prepoznava akterje, ki so neposredno krivi za onesnaženje. Namesto da bi zmanjšala porabo vode za proizvodnjo svojih izdelkov, ravnala po načelih pravične ekonomije, spoštovala delavske pravice, plastenke pa zamenjala za steklenice, Coca-Cola iz morja pobira – in ponovno uporablja – lasten drek. No, pravzaprav ga ne pobira Coca-Cola. Omenjenih 300 pilotnih "eko" plastenk je bilo izdelanih iz odpadkov, ki so jih v 84 čistilnih akcijah nabrali španski in portugalski prostovoljci. Slabo.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.