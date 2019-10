Sodnik Radonjić: Lahko rečete temu, da sem komunist, zgodnji Krščan

IZJAVA DNEVA

"Vedno sem sledil potrebi, da obstaja družba enakopravnih ljudi, ki sodelujejo plansko, kolektivno, ki sprejemajo odločitve zrelo, ne pa da so to odtujeni posamezniki, ki se srečujejo na neoliberalnem trgu in ne morejo biti del nekega konstruktivnega človeškega vzdušja. Lahko rečete temu, da sem komunist, zgodnji Krščan, ali pa, da želim verjeti, da bo čez sto let, ko naju že dolgo ne bo več, ne vzpostavljena neka družba takšnega tipa." (Sodnik Zvjezdan Radonjić v oddaji Intervju na TV Slovenija o svojem svetovnem nazoru)